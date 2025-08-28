この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『あっという間に、フェイスラインがスッキリするマッサージ方法！！』でカイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、フェイスラインを劇的にすっきりさせるマッサージ法を解説した。動画の冒頭で片岡氏は「今日はですね、フェイスライン、こちらのラインがすっきりするためのマッサージの方法をお伝えしていきたいと思います」と語り、血流促進や老廃物の排出に効果があるとされる炭酸オイルを活用した独自のケア法を紹介。



「炭酸っていうのは血液の中に入ってくれた時に老廃物を一緒に外に流してくれる効果があるのと、血流を良くしてくれるというダブルの効果がある」と、その魅力を力説。専用オイルがない場合も「お持ちのオイルだったりクリームで十分」と工夫次第で代用できる点も強調した。



マッサージの手順では、「フェイスラインはどんどん綺麗にしていきたいので、この耳に向かって撫でていきます」「上げたいなーっていう気持ちで上げていきます」と、気持ちと動作の両方を意識することがコツとコメント。数回のマッサージ後には「ほら、すごくないですか？このキュッと上がっている感じ。目の高さも変わりましたよね」と即効性をアピールした。



また、「やっぱり同じことをやってあげてても、結果が出てないとみんなつまらないと思うので、効果が出るという意味で私は炭酸をすごいお勧めしてる」と語り、早く変化が実感できる炭酸オイルの利点を繰り返し強調。一方で「マッサージだけの効果でもよければ、自分の持ってるもので全然構わないので、やってみてください」と視聴者の手持ちアイテムで手軽に実践することも後押しした。



最後は「お顔が揃った感じ。どうでしょうか」「役に立ったなと思ったらポチッと」など、視聴者への参加や応援を呼びかけ、動画を締めくくった。