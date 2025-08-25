Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨38.8¡ó 7·î¤è¤ê¾å¾º¡¡ÀÐÇË¼óÁê¡Ö¼Ç¤¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡×51.9¡ó²áÈ¾¿ôÄ¶¤¨¤ë¡¡ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤â48.7¡ó¡¡FNNÀ¤ÏÀÄ´ºº
FNN¤¬½µËö¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï7·î¤è¤ê¾å¾º¤·¡¢4³ä¶á¤¯¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áÈ¾¿ô¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤òÍÆÇ§¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÆ°¤¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¿Í¤âÈ¾¿ô¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Ï¡¢¤´Í÷¤ÎÊýË¡¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î23Æü¡¦24Æü
¡¦ÅÅÏÃÄ´ºº(RDD ¸ÇÄê¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ)
¡¦Á´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1022¿Í¤¬²óÅú¡Ê¹ñÀªÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÃê½Ð¡¦ÊäÀµ¡Ë
ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ø¤Î¡Ö»Ù»ý¡×¤Ï38.8¡ó¤Ç¡¢¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï57.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿7·î¤Î»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¡Ö¼Ç¤¤¹¤Ù¤¡×¤Ï7·î¤è¤ê6.3¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤ê41.4¡ó¡¢¡Ö¼Ç¤¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡×¤ÏµÕ¤Ë7·î¤è¤ê7.7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤ê51.9¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸òÂå¤òÇ°Æ¬¤Ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤Ï43.4¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï48.7¡ó¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÝ¤·¤ÇÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡Ö¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡Ê23.0¡ó¡Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê20.9¡ó¡Ë¡¢ÀÐÇË¼óÁê¡Ê14.4¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ø¤ËÌîÅÞ¤Î°ìÉô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿À¯¸¢¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯48.3¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÌîÅÞ¤¬Ãæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¸òÂå¡×¤¬33.1¡ó¡¢¡Ö¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ë¤è¤ëÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¡×¤Ï14.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Î°ìÉô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿À¯¸¢¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌîÅÞÌ¾¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ê25.7¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ê22.7¡ó¡Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ê19.8¡ó¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ¡Ê11.1¡ó¡Ë¤Î½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ÎÌîÅÞ¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï»²À¯ÅÞ¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Á9.9¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬9.3¡ó¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï5.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
À¯ºö¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤¬»²±¡Áª¤Ç¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¹ñÌ±1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤«¤é4Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤ò¡Ö¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¡×¤¬28.5¡ó¡¢¡ÖÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤Ã¤ÆµëÉÕ¤¹¤Ù¤¡×¤¬25.8¡ó¡¢¡Ö¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¡×¤¬44.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ç¶¨µÄ¤¬Â³¤¯¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯ÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¡×¤¬48.3¡ó¡¢¡ÖµÞ¤¬¤ºÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¡×¤¬33.2¡ó¡¢¡ÖÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬15.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼¨¤·¤¿¥³¥áÁý»º¤Ø¤ÎÀ¯ºöÅ¾´¹¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï82.0¡ó¤Ç¡¢¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï14.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤êÀÐÇË¼óÁê¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤Ï61.4¡ó¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤Ï28.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£