片づけライフコーチのパンダみゆき氏が警鐘「迷ったら絶対買わない、自分を信じて服を選ぶのが成功の秘訣

「【捨てられない 服】捨てられない服を増やさない！捨てる服は買わないための失敗しない洋服選びの3つのコツとは・・」と題した動画で、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、失敗しない洋服選びのポイントについて解説した。



前回の「捨てられない服の手放し方」に続き、今回は「服の片付けで最も大切なのは入り口＝服選び」と指摘。どんなに今の服を減らしても、安易に新しい服を増やしてしまえば根本解決にはならないと警鐘を鳴らした。



まず1つ目のポイントは「好きな服より、似合う服を選ぶ」こと。「マネキンに憧れて買ったけど失敗……そんな経験ありませんか？」と問いかけつつ、「人に似合う服は“色”と“デザイン”が重要」「実際に鏡の前で当ててみて“私、素敵！”と感じるものを選ぶべき」と強調。プロに診断してもらうのもアリだが「肌の色やトーンは変化するし、自分の直感が大事」とアドバイスした。



2つ目は「迷ったら買わない」という鉄則。「試着しても“明日すぐに着て出かけたい”と思えなかったらやめる」とし、「店員さんの意見は聞き流して、自分の直感を大切に」と独自の見解も。特に「店員は売るのが仕事なので、“似合わない”とは絶対に言ってもらえない」と、視聴者へ注意を促した。



そして3つ目は「服を買いにいかない」こと。「着る服がないからと言って行くと、“とりあえず”で選んでしまい失敗する」「本当に素敵！と思った“一目惚れ買い”ならOK。気に入るものがなければ、潔く手ぶらで帰る勇気を持つべき」と断言した。必要に応じてセーターなど見に行った際も、「ビビッと来るものがなければ買わずに帰っています」と実体験を披露した。



最後は「服が少ない方が管理しやすいと言われているけれど、“好きな服なら何着あっても良い”と自分基準で選ぶ大切さ」を語り、「この動画が片付けの呪縛からあなたを早く解放する助けになれば嬉しい」と締めくくった。