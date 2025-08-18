レクサスが「新たなスポーツカー」を世界初公開！ 美しすぎる2ドアクーペボディは「LFA後継機」か!? 噂の「新型スーパーカー“LFR”」期待させるコンセプトカー 米で発表

レクサスが公開した「2ドアスポーツカー」は「LFA後継」なのか

レクサスは2025年8月15日、米国で開催される自動車イベント「モントレー・カー・ウィーク」に出展。

このイベントにおける主要コンテンツ「The Quail, A Motorsports Gathering（ザ・クエイル モータースポーツギャザリング）」で、「LEXUS Sport Concept（レクサス スポーツ コンセプト）」を展示しました。

【画像】超カッコイイ！ これがレクサス「新型スーパースポーツカー」です！ 画像を見る（30枚以上）

新たなスーパースポーツモデルということもあり、かねてから登場が噂されている「LFR（仮称）」との関係性も注目されますが、どのようなクルマなのでしょうか。

レクサスが公開した「LEXUS Sport Concept」

レクサス スポーツ コンセプトは、2ドアのスーパースポーツEV（電気自動車）のコンセプトカーです。

レクサスによると、「先進的かつ革新的なスタイルと、伝統的なスポーツカーらしさを併せ持った、レクサスが描く次世代のデザインを体現」するモデルだといいます。

ワイド＆ローなスタンスを持たせた2ドアボディは、ロングノーズ＆ショートデッキという、スポーツカーの公式に則ったもので、フロントフェンダーには大きなエアアウトレットが設けられたほか、抑揚のあるボディサイドがハイパフォーマンスを予感させます。

そのいっぽう、レーシングマシンのような出で立ちではなく、流れるようなシルエットやグラマラスな前後フェンダーの豊かな膨らみは、GTカーを想起させ、レクサスらしい上品で淡麗なスタイリングも両立させています。

公開された4枚の画像のうちの1つにはリアウイングを備えたものもあり、本格的なレーシングカーのような雰囲気もあります。

現在のところ、パワートレインの詳細やインテリアなどは公開されておらず、また発売の意向についても一切不明となっていますが、レクサスが販売を控えているとされる「次世代スーパースポーツカー」なのではないかという見方が強まっています。

レクサスのスーパースポーツカーといえば、2010年から2012年にかけて500台が限定発売された「LFA」があります。

レクサスの最高峰モデルとして、ブランド性や高い走行性能をアピールするモデルとして登場したLFAは、当時のF1のレギュレーションで規定されていたのと同じ、V型10気筒自然吸気エンジンを搭載。

LFAの開発時期はトヨタがF1に参戦していた時期とも重なり、ヤマハによるチューニングも施されたユニットは、F1マシンのような甲高いサウンドは「天使の咆哮」とも例えられています。

熟練の職人によって組み立てられる特別生産であったことや、動力性能に重きを置きつつも、非常に贅沢なインテリアを採用したことなどで、いわゆる「和製スーパーカー」との評価も下されるなど、世界的にも大注目を浴びたのでした。

そんなLFAですが、販売終了から9年後の2021年12月、トヨタが行った「バッテリーEV戦略に関する説明会」で、16台のコンセプトカーを公開。

そこで、レクサスのスーパースポーツコンセプトカーが登場しました。それが、「Lexus Electrified Sport（レクサス エレクトリファイド スポーツ、以下エレクトリファイドスポーツ）」です。

4輪駆動制御技術の「DIRECT4（DIRECT4 Wheel Drive Force Control）」を採用したほか、0-100km／hの加速タイムは2秒前半、航続距離700kmオーバー、全固体電池の搭載を目指しています。

ロー＆ワイドな2ドアクーペのスタイリングですが、LFAを思い出させるフロントフェイスやリアのデザインを採用。しかも、豊田 章男社長（当時／現：会長）は当時の発表で、LFAの開発で培った「走りの味」を継承すると話していました。

また2022年2月に公開されたレクサス公式のエレクトリファイド スポーツのイメージ動画には、LFAと走行するシーンがCGで描かれるなど、LFAとの深い関係性を思い出させます。

このことから、エレクトリファイド スポーツはLFAの後継なのではないかと注目を集め、「LFA2」などという名称で市販されるのではないかと噂されているのです。

さらに、レクサスが「LFR」の名称を商標登録したという一部情報もあり、販売時はLFRの名称になるのではないかという見方も広がっています。

そして、今回披露されたレクサス スポーツ コンセプトは、2ドアのスーパースポーツというキャラクターはもちろん、LFAとエレクトリファイド スポーツのどちらにも類似するデザインを採用している点が注目されます。

先出の通り、スタイリングのみの披露に留まっているため、これ以上の情報は明かされていないものの、新たなレクサスのスーパースポーツモデルの登場が現実味を帯びてきているのは間違いありません。