¡ÚËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÛOP¤Ï¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ª ËÜPV¤â¸ø³«
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§30ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï1´ü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¯vs»àÊÁÌÚ¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Î¥·¡¼¥óËþºÜ¤ÎËÜPV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡äPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ä¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£ ¡É¸ÄÀ¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ç¥¯¡É ¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢ ¡É¸ÄÀ¡É ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô ¡ÉÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡É ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ ¡É¥Ò¡¼¥í¡¼¡É ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¶»¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤äÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÙ±Û»á¤È ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤è¤êËè½µÅÚÍËÍ¼Êý5¡§30¤«¤éÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷(¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤È¤Ê¤ë¡£2016Ç¯4·î¤ÎÂè1´ü¤«¤é¿ô¤¨Ìó9Ç¯¤ÇÄÌ»»8¥·¥ê¡¼¥º¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¿TV¥¢¥Ë¥á ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤¬¤¤¤è¤¤¤è´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤½¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙOP¥Æ¡¼¥Þ¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
OP¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¡ØTHE REVO¡Ù¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¡ØTHE REVO¡Ù¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥Ë¥áFINAL SEASON¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ç¥¯vs»àÊÁÌÚÄ¤¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀËÜPV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É FINAL SEASON¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥áÂè1´üOP¤è¤êÌó9Ç¯¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤âÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤â²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ï2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É Âè1´ü¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡ØTHE DAY¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤ò¤ª¤ª¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢º£¤Ê¤ª ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ÎÃæ¤ÇÂåÉ½Åª¤Ê1¶Ê¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ì¤«¤éÌó9Ç¯¡¢FINAL SEASON¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ØTHE REVO¡Ù¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÆâ¤Ê¤ëÇ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢ ¡ÉÇ¾Æâ¤Î³×Ì¿¡É ¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î²Î»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡ØTHE REVO¡Ù¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢FINAL SEASONËÜÊÔ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ× ¡É¥Ç¥¯¡É ¤È¡¢ÇË²õ¤Î¸¢²½¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ë¾åºÇ¶§¤ÎÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä»àÊÁÌÚÄ¤¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ËÜPV¤â¸ø³«¡£
Á´¤Æ¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»àÊÁÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà¤ÎÃæ¤Ë ¡Éµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¯Ç¯¡áÍÄ¤¤º¢¤Î»àÊÁÌÚ¡É ¤ò¸«¤¿¥Ç¥¯¤Ï¡¢»àÆ®¤ÇÁêÂÐ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤âÈà¤Î¿´¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£¼«¤é¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë½ý¤Ä¤³¤¦¤È¡¢Â¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦ ¡É¥Ò¡¼¥í¡¼¡É ¥Ç¥¯¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¼¡Ä¡Ä¡£ÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤È¶»¤¬¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢¥Ë¥áFINAL SEASON¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òÇÜ²Ã¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤Ï10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
