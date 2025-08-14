ピーチ・ジョン「巨匠のブラ」に新作　テーマはゴッホの星月夜と鳥獣戯画

【画像をもっと見る】

「巨匠のブラ」シリーズでは、巨匠たちの名画をテーマにランジェリーをデザイン。これまでフィンセント・ファン・ゴッホ（Vincent Willem van Gogh）の「ひまわり」や葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」など世界中の芸術作品を落とし込んだアイテムを展開してきた。

新たに発売されるコレクションでは、ゴッホの代表作「星月夜（Starry Night）」と、京都・高山寺に伝わる国宝「鳥獣人物戯画」をそれぞれモチーフにした「ゴッホスターリー」と「鳥獣戯画キナリ」を展開。ゴッホスターリーではゴッホ特有のうねるような筆使いを刺繍で再現し、鳥獣戯画キナリでは擬人化されたウサギやカエル、サルなどの動物たちを模した刺繍レースを前面にあしらった。

加えて、過去に好評だった俵屋宗達の「風神雷神図屏風」をデザインした「風神雷神ゴールド」も再販売。風神雷神ゴールドでは雷神と風神を左右のカップにそれぞれ配し、同シリーズの特徴であるアシンメトリーなデザインにまとめた。

それぞれのデザインで、ブラ、ショーツ、ソングの3型を揃え、価格は、ブラが4500円、ショーツとソングが各2100円。

このほか、「巨匠のシアートップス」と、今回初登場となる「巨匠のノンワイヤーブラ」も同デザインで用意。価格は各3800円。

