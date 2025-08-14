カプコンの新作♡ストリートファイター6のネオンアート雑貨登場

カプコンファンの心をくすぐる『ストリートファイター6』の新作グッズが、直営店カプコンストアに登場しました。ビビッドなカラーとブラックを基調に、リュウたちの世界をネオンアートで表現。Tシャツやラバーバンドなど身につけて楽しめるアイテムから、LEDライトやデスクマットでお部屋を彩るグッズまで、多彩なラインナップが揃います。日常も大会観戦も、ゲームの高揚感に包まれること間違いなしです♪

ネオンアートで蘇る『スト6』の熱気



©CAPCOM

今回登場するコレクションは、リュウや人気キャラクターたちをネオンカラーで大胆に描いたデザインが魅力。全5種の「刺繍Tシャツ」（各6,600円）はM・L・XLサイズ展開で、普段使いにもぴったり。

同じく全5種の「ラバーバンド」（各660円）や「アクリルキーホルダー」（1個880円）は、バッグや手元を華やかに演出します。

技名やキャラクターにまつわるモチーフが散りばめられていて、眺めるだけでも胸が高鳴ります♡

SHOO・LA・RUE×ぺろちの限定コラボ♡注目の全アイテムを公開

お部屋もゲーム色に染めるアイテム





STREET FIGHTER 6 Neon Design アクリルキーホルダー (全5種・トレーディング) 1個880円

STREET FIGHTER 6 Neon Design ステッカー (全5種・トレーディング) 1個550円

STREET FIGHTER 6 Neon Design ラバーバンド (全5種) 各660円

STREET FIGHTER 6 Neon Design デスクマット 3,300円

STREET FIGHTER 6 Neon Design 刺繍Tシャツ (全5種・M /L / XLサイズ) 各6,600円

STREET FIGHTER 6 Neon Design LEDライト (全5種) 各2,970円

※全て税込

インテリア派にも嬉しいラインナップが充実。「デスクマット」（3,300円）はゲームプレイの没入感を高めるだけでなく、デスク周りをスタイリッシュに演出。

さらに7色に変化する「LEDライト」（各2,970円）は、夜のゲームタイムを一層ドラマティックに彩ります。ステッカー（1個550円）も全5種揃い、カプコン愛を身近な空間に散りばめられるのも嬉しいポイントです。

©CAPCOM

限定ストアで手に入れる特別な輝き



『ストリートファイター6』の新作ネオングッズは、カプコンストアTOKYO・OSAKA・UMEDA・ANNEX・SENDAI各店およびオンラインで発売中。発売日は店頭が8月6日、オンラインは8月13日12時から。

カプコンならではの世界観とポップなネオンデザインは、日常にアーケードの熱気を運び込みます。この機会にお気に入りのアイテムを見つけて、あなたのゲームライフをもっと華やかにしませんか♪