³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î°úÂà»î¹ç¤¬·èÄê¡ª¡¡º£Ç¯12·î14Æü¤Ë¡Ø¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç³«ºÅ¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï8Æü¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î°úÂà»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ø¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ø8¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À8Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î°úÂà»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¡ØTHE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢º£Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ø¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ÈÊ»¤»¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÁÃ«»á¤Ï°úÂà»î¹ç³«ºÅ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·î14Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÆÁÅç¤È²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç19Ç¯´Ö¤â¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¿ÍÃ£¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£1¿Í1¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½àÈ÷¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÀ§Èó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡ª¡¡ºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤òÀ§Èó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ª¡ª¡×
¡¡¡È¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë³ÁÃ«»á¤Ï¡¢1990Ç¯1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß35ºÐ¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢¥Ð¡¼¥¼¥ë¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È£´¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÄ¹ºßÀÒ¥¯¥é¥Ö¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¤Ï¡Èºù¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ø8¡Ù¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Å·ºÍÅª¤ÊÁ®¤¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤ÇÂç¤¤¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÄÌ»»18¥¥ã¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2014Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ø8¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À8Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î°úÂà»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¡ØTHE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢º£Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ø¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ÈÊ»¤»¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·î14Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÆÁÅç¤È²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç19Ç¯´Ö¤â¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¿ÍÃ£¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£1¿Í1¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½àÈ÷¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÀ§Èó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡ª¡¡ºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤òÀ§Èó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ª¡ª¡×
¡¡¡È¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë³ÁÃ«»á¤Ï¡¢1990Ç¯1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß35ºÐ¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢¥Ð¡¼¥¼¥ë¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È£´¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÄ¹ºßÀÒ¥¯¥é¥Ö¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¤Ï¡Èºù¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ø8¡Ù¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Å·ºÍÅª¤ÊÁ®¤¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤ÇÂç¤¤¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÄÌ»»18¥¥ã¥Ã¥×¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2014Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£