データの並べ替え(ソート)を行うアルゴリズムは複数存在し、その並べ替え方法によって平均的な処理時間等が大きく異なります。こうしたソートアルゴリズムをウェブサイト上でシミュレートできる「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」が公開されています。Visual Sorting aka The Sound Of Sortinghttps://mszula.github.io/visual-sorting/

「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」で確認できるすべてのソートアルゴリズムを実行した様子は以下の動画で確認できます。【All】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTubeサイトにアクセスした直後の画面が以下。画面左側でアルゴリズムを選択できます。右側にある「Array size」で棒の数を、「Delay」で処理速度を変更可能。「Step」を押せば1ステップずつ処理でき、「Start」を押せば並べ替えが完了するまで自動で処理します。アルゴリズムの一覧は以下の通りです。◆Bubble Sort【Bubble Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Quick Sort【Quick Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Shell Sort【Shell Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Merge Sort【Merge Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Insertion Sort【Insertion Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Selection Sort【Selection Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Radix LSD Sort【Radix LSD Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Radix MSD Sort【Radix MSD Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Heap Sort【Heap Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Bitonic Sort【Bitonic Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Tim Sort【Tim Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Gnome Sort【Gnome Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Cycle Sort【Cycle Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Cocktail Sort【Cocktail Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Pancake Sort【Pancake Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Stooge Sort【Stooge Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Bogo Sort【Bogo Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Exchange Sort【Exchange Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube◆Odd-Even Sort【Odd-Even Sort】ソートアルゴリズムを色と効果音でわかりやすく示す「Visual Sorting/The Sound Of Sorting」 - YouTube