制服 がイケメン度をアップする職業としてパイロット、警察官、消防士などがよく挙げられるが、このほど 南アフリカ でイケメンすぎる警察官の 制服 姿がSNSに投稿され、ネット上でセンセーションを巻き起こした。 南アフリカ のニュースメディア『TimesLIVE』『South African』などが伝えている。多くの女性を虜にしたのは、早朝にジムで身体を鍛えた後、 制服 に着替えて出勤する前の警察官のセルフィーだ。4月18日のこの投稿に、2万7千件以上の「いいね!」や、「私を逮捕して」「警察官なのに女性のハートを盗んだ」など4千件以上のコメントが寄せられ、瞬く間に話題になった。

この警察官はデヴァン・コックスさん(Devan Cox)で、 南アフリカ の東ケープ州にあるビーチサイドの町ゴヌビー(Gonubie)で「フライング・スクワッド(flying squad)」という事件現場に迅速に駆けつけるため常にパトロールに出ている部署で働いている。彼の人気ぶりを知り、本当に実在する人物かどうか確認すべく、地元ラジオ局『Algoa FM Breakfast』がデヴァンさんと電話でインタビューを行った。「おはようデヴァン、ところで君はボットなのかい?」かなり整った容姿に「AIに違いない」というコメントもSNSに書き込まれていたデヴァンさんに、ラジオパーソナリティが単刀直入に質問したところ、デヴァンさんは「いえいえ、僕はボットじゃないですよ」と笑って答えた。SNSで「警察があなたを出動させるように仕向けるには、私はどんな法律を破ればいいのかしら?」「(あなたに逮捕されるなら)毎日罪を犯してもいいわ」などといった女性からのコメントが多数寄せられているデヴァンさんだが、ラジオパーソナリティが「君の勤務日を調べて、君に手錠をかけてもらいたいと指名してきた犯罪者はいた?」と尋ねると、「そういう人はいなかったです。いなかったですけど、この放送後はもしかしたら…」とデヴァンさんもジョーク交じりに返答した。デヴァンさんは現在未婚だが、5歳と3歳の息子がいるシングルファーザーとのことだ。オフの日は健康維持に努めており、走ったり、泳いだり、サイクリングをするなど、健康的なライフスタイルを送っているそうだ。また、「モデルの仕事に興味があるか」という質問に対して、モデル業には興味がなく、人命救助をすべく警察の仕事に専念しているという誠実なコメントを返している。なおデヴァンさんは、2022年11月にも 制服 姿でライフルを手にポーズを決めている様子をTikTokに投稿し、約1万回の再生回数を記録したとメディアに報じられている。SNSでシックスパックの腹筋を披露しているが、やはり 制服 姿の写真が人気のようだ。ちなみに英サウサンプトン大学の研究によると、女性は 制服 を着ている男性をヒロイズムの概念と同一視する傾向にあるという。また心理学のミッジ・ウィルソン教授(Midge Wilson)は、メンタルヘルスに関するウェブサイト『Psych Central』で「 制服 を着た男性は父親像、英雄主義、保護、権力を連想させ、女性に興奮と冒険を示唆させる」と述べている。