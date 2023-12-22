¥Ó¥¥Ë¤Î½÷²¦¡¦°Â°æÍ§Íü¡¡È¾Ç¯¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È80¢ª50¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿ÈäÏª¡¢¡Ö1ÈÖ¸ú²ÌÂç¡×¤Î¸ºÎÌÊýË¡¤â¸ø³«
¡¡¥Ó¥¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î°Â°æÍ§Íü¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È¾Ç¯¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È80¢ª50¥»¥ó¥Á¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö1ÈÖ¸ú²ÌÂç¡×¤Ê¸ºÎÌÊýË¡¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº¸¡¡2023Ç¯4·î1Æü¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó»ä¡¡¥¦¥¨¥¹¥È80¥»¥ó¥Á¡¡±¦¡¡2023Ç¯9·î¤Î»ä¡¡È¾Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢¡¢¸ºÎÌ¤·¤Æ¤¤¤¥¦¥¨¥¹¥È50¥»¥ó¥Á¤Ë¡ª¥Þ¥¤¥Ê¥¹30Ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È¾Ç¯¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÊÑ²½¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤¬°ìÈÖ¸ú²ÌÂç¡¡@favo_link¡¡»ä¤Ï¡¢RV¥Ù¥ë¥ÈxxxsÃåÍÑ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤¯¤Ó¤ì¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈÁé¤»¡×¡Ö¤¯¤Ó¤ì¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¡¡¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¡ÖÅØÎÏ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤¤ó¤À¡×¡ÖÀ¨¤¤ÊÑ²½¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â°æ¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥¹163¥»¥ó¥ÁÄ¶µé¤Ç8Ï¢ÇÆ¡¢10·î¤ÎÇ¯Îð¤äÂÎ³Ê¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¡ÊÌµº¹ÊÌµé¡Ë¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥¹¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±10·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ2023¡×¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥â¥Ç¥ëÉôÌç¤Ç3´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£IFBBÀ¤³¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Áª¼ê¸¢¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¶¥µ»¤ÇÀ¤³¦½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Áª¼ê¸¢¤Î¥Ó¥¥Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶¥µ»¤Ï6°ÌÆþ¾Þ¡£