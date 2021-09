遺伝子変異によるアルビノを抱えて生まれたことや、聴覚と視覚にもハンディキャップを持つ犬は特別なケアが必要になる。これが原因でなかなか飼い主と巡り合えなかったダックスフンドが、1人の女性と出会ったことで今では元気いっぱいに過ごしているという。特殊なケアによる苦労も多い中、飼い主は「この子を飼うことができて本当に感謝している」と喜びを明かしている。『Metro』などが伝えた。

アルビノは先天的な遺伝子異常により、体の色素が不足している状態のことを指す。肌の色だけではなく髪や目の色にも影響が出るが、人間のみならず様々な動物にも確認されている。ダックスフンドの“デューク(Duke、8)”も、アルビノを持って生まれた1匹だ。ダックスフンドは濃い黒や茶色などの毛色のイメージが強いが、デュークは真っ白な毛を持つ。

色素不足の影響は毛色のみだけではなく鼻の色はピンクに、目の色は青みがかっているデュークだが、聴覚や視覚にも異常があった。様々なハンディキャップを抱えていたことにより特殊なケアが必要だったデュークは、それを理解してくれる飼い主と巡り合うことができずにいたという。

ところが2013年、デュークの現在の飼い主となる米テキサス州在住のメルセデス・アンドレードさん(Mercedes Andrade、38)と運命的な出会いを果たす。

メルセデスさんは新たに犬を飼う予定がなく、その日はただ子犬を見るためにある施設を訪れたが、そこでデュークと出会った。

「遊んでいる子犬たちの中で一番小さな子がいました。白く、青い目とピンクの鼻を持つ可愛い子でした。これまでにクリーム色、まだら模様、青、グレー、ぶち柄などを見たことがありましたが、デュークと出会うまではアルビノのダックスフンドなんて聞いたこともありませんでした。真っ白な毛色にピンクの鼻と青い目の子なんて初めてでしたよ。思わずその美しさに目を奪われてしまいました。」

そのように振り返るメルセデスさんは、デュークを置いて帰ることができずそのまま家族として迎え入れた。メルセデスさんは「デュークが私たちを家族として選んだのです。逆ではありません。デュークは安全で幸せな家にいられると分かっていたんです」とデュークとの運命的な出会いを語っている。

簡単に決意したように見えるメルセデスさんだが、デュークはアルビノであることから日光に敏感で、帽子や日焼け止めを塗る必要があった。さらに通常よりも心臓が肥大した状態である拡張型心筋症という心臓病を患っていた。

メルセデスさんは「デュークは完全に聴覚や視力を失っているわけではないのでラッキーだったと思います」と話すが、それでも耳や目に問題が残る。

「瞳は大きく歪んでいますが、左目にはまだ視力が残っているので動き回るには十分です。デュークは耳が不自由でもあり、口笛などの高音しか聞き取れません。この2つが通常のしつけをより難しいものにしています。」

多くの苦労が伴うが、それでもメルセデスさんが愛情たっぷりにデュークの世話を続けたことで、デュークは同居犬たちと一緒に走り回って元気いっぱいに過ごしている。

街中では「アルビノの犬なんて見たことがない」と声をかけられ、その珍しい見た目から注目を浴び、写真撮影をお願いされることもよくあるという。

またデューク専用のInstagramアカウントを開設したメルセデスさんは「『本当に美しい』といったコメントがたくさん届きますよ。そのコメントをデュークに読んであげると、デュークは自分がどれだけ特別な存在なのか分かっているように振る舞いますね」と語る。

続けて「デュークは今まで飼ってきたダックスフンドとは違います。デュークはみんなのことが大好きで、デュークも愛されることが大好きなのです。デュークと私は接着剤でくっついているかのようにいつも一緒にいるので、このパンデミックはデュークにとって毎日私とずっと一緒にいられる最高の出来事だったと思います」と話し、デュークのような特別な犬を飼っていることに「本当に感謝している」と明かした。

