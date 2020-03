こちらは「CVSファーマシー」というアメリカのドラッグストア・コンビニチェーン店の画像検索の結果。

レシートに割引クーポンなども印刷されるため、とにかく長いことでよく話題に上がっています。(参照:「キャンディを2個買ったら…レシートがトラックの荷台くらいの長さだった!」)

「この長いレシートの有効活用方法を思いついた!」と、画像を紹介している人がいました。

Those CVS receipts are finally paying off.



今、欧米でパニック買いが起きているトイレットペーパーの代用!

新型コロナの影響でしばらくはトイレットペーパー騒動が続きそうですが、さすがに紙質的にどうなのかと思います。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●気に入った! でもケツをカットしないように気をつけて。



●彼らはずっとわかってたんだ。

コロナウイルス“Corona virus”…CVS…CV-19…CVS2019!! 彼らはずっとこの日の準備していたんだ。



↑2019じゃない。Sは19番目のアルファベットなんだ。



↑もうそれはロバート・ラングドンの「ダヴィンチ・コード」レベルの仕組まれた謎だな。おーまいがっ。

そういえばトムハンクスはロバート・ラングドンを演じていた。そして感染した。イルミナーティ確認。



↑映画「キャストアウェイ」ではトム・ハンクスはウィルソンとともに島で孤立していた。そして現在、妻のリタ・ウィルソンとともにオーストラリアで隔離されてる!



●これはすべてマーケティングの手の平に踊らされていたのか。



●本物の陰謀だな。



●彼らはオレらのケツを救ってくれているんだ。



●マジレスをするけど、感熱紙のレシートはフッ素系界面活性剤で覆われている。内分泌器の乱れや不妊やその他の問題との関連性を疑われている。これはおもしろいが実際に使うのはやめたほうがいい。



●今スーパーで気づいたのだが、みんな個人で使うレベル以上のトイレットペーパーを買っている。何を思ってそうしているのか聞いてみようと思ったのだが、咳をしている客がいたので、あわてて去った。



●ただしそのレシートはトイレに流せない。次のディスカウントのために、また店に持っていかなければいけない。



実際に使う人はいないと思いますが、健康面からも警告している人がいました。