「新馬戦」（１４日、阪神）近親に１９年朝日杯ＦＳ２着のタイセイビジョンがいるインカルナータ（牡、父エフフォーリア、母クッカーニャ、栗東・西園翔）が日曜阪神５Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー。初戦からエンジン全開の構えだ。７日には栗東ＣＷで６Ｆ８７秒９ながらラスト２Ｆは１１秒６−１１秒２の抜群の伸びを見せつけた。西園翔師は「仕上がっています。気性も前向きで時計も水準以上です」と目を細める。エ