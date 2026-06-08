週明け８日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２５６３円安の６万４０２４円と大幅安で３日続落。下げ幅は一時３１００円を上回るなど、ややパニック的な雰囲気も漂った。今月３日には終値で６万８４０２円まで水準を切り上げ、最高値を更新していた。日経平均７万円まであと一息だったが、そこが目先の天井でジェットコースター相場の本領を発揮し下降トレンドに変わった。最近はＡＩ関連の急騰は企業業績