8月1日より東京・文京区の東京ドームシティ プリズムホールにて開催する「KAMENRIDER × PROJECT R.E.D.× SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026」より、イベント詳細が解禁された。また、6月7日よりチケット販売を開始した。○5つのスペシャルプログラム今年の「KAMENRIDER × PROJECT R.E.D.× SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026」では、3大ヒーローがひっきりなしに登場する5つのスペシャルプログラムを実施する。夏