今井月さんは現役生活に区切りをつける同時に就活を始めたと言う photo by Tsutomu Kishimoto連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア中編：競泳・今井月インタビュー（全３回）パリ五輪代表選考会を区切りに引退し、就職活動を経てTBSテレビに入社した今井月（いまい・るな）さんは中学１年で日本選手権の200m平泳ぎで3位になって以降、取材される側であり続けた。当初は注目される喜びもあったが、とはいえ当時ま