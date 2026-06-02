

今井月さんは現役生活に区切りをつける同時に就活を始めたと言う photo by Tsutomu Kishimoto





連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア

中編：競泳・今井月インタビュー（全３回）

パリ五輪代表選考会を区切りに引退し、就職活動を経てTBSテレビに入社した今井月（いまい・るな）さんは中学１年で日本選手権の200m平泳ぎで3位になって以降、取材される側であり続けた。当初は注目される喜びもあったが、とはいえ当時まだ10代前半。多くのカメラが日常生活に突然入ってきたことに戸惑いもあった。加えて「本当にこれから競技者として順調に伸びるかもわからないのにこれだけ注目されてしまって、自分はどうなってしまうのか」という思いも抱えていた。

だが、取材をするメディアの人たちは、自分の調子が良い時も悪い時も、家族のように接してくれた。そうした原体験が現在の仕事に就くうえで大きな影響を与えた理由のひとつになったという。

◆前編＞＞切り拓いた新たな人生 プールからTBS報道局への挑戦

【注目を浴びた少女期からスランプへ】

――今までは取材を受ける側の人間でしたが、取材する側のテレビ局への入社を目指すうえで、何かきっかけとなった経験はありましたか。

今井 最初のうちは、自分に向けられるカメラそのものはすごく嫌でしたが、一方でメディアの方々は大好きでした。それこそ地元のテレビ局でずっと取材していただいた方々は、本当に家族のように温かく見守ってくれたんです。それに、水泳をやめたあとも、指導者のような直接的な方法ではなく、取材者のような間接的な方法で水泳に関われるといいな、という漠然とした願望もあったので、選手時代のそうした思いがテレビ局を目指す理由になったと思います。

──高校１年時の2016年にリオデジャネイロ五輪、2017年に世界水泳に出場しましたが、それ以降、国際大会から遠ざかる苦しい時期が続きます。特に大学時代のスランプ期間はどのような心境でしたか。

今井 スランプに陥ったからこそ、水泳だけじゃダメだなって感じる部分もありました。大学１〜３年の時は、どうもがいても全然速く泳げないという時期が続いていたので、速く泳ぐことだけを求めて生きていってはダメだなと。自分から水泳を取った時に、何か残る人間でいたいというのは、その頃から強く思い始めました。

もう復活できないかもしれないというところまでいっていたので、だったら水泳以外にも魅力的な人間になるべきだなと思いました。たとえば、人に対して常に笑顔で接するとか、元気がない人の気持ちを理解するみたいなことも含めて、ただ泳ぐことが速いだけの人間で終わらないよう、過ごしてきました。

【東京五輪落選が生んだ転機】

──出場すれば２度目のオリンピックとなる東京五輪の代表選考に落ちた時（2021年）、ちょうど大学３年生でした。周りの学生が就職活動を始めているなか、就活をしなかったのはなぜでしょうか。

今井 東京五輪の選考に落ちたあとは、競技をやめることも頭をよぎりましたが、その年のインカレで初めて負けたんです。これまで夏の国内主要大会で負けたことがなかったので、その時はさすがにこのままじゃ水泳を終われないという気持ちが強かったです。心底悔しかったし、自分はこんなもんじゃないとすごく思っていました。その頃に練習環境を大学からクラブチームの東京ドームに変えたのですが、その時は水泳で生きていく道を選んで、どこまでいけるのかを試してみたかったんです。

──そこはアスリートのスイッチが入った。

今井 もちろん就活をしなきゃという気持ちがなかったわけではないのですが、今しかできない水泳に集中しようという思いが上回りました。

──今井さんは２ブレ（200m平泳ぎ）でトップスイマーとして名を知られるようになった選手ですが、オリンピックも世界水泳も200m個人メドレーでの出場でした。そのあたりも関係していたのですか。

今井 それはありましたね。ずっと自分の種目と思っていた２ブレで世界大会の日本代表に入りたいという思いがありました。だから移籍する時にいろいろ変えました。寮を出て、ひとり暮らしを始めて、日常生活にまつわる身の回りのことをすべて自分でこなすようにしたり。それまでは身を置いている環境にまかせてしまっていたというか、自分自身をきちんと理解できていなかったと思います。

──ひとり暮らしを始めて、見えてきたものがあった。

今井 まずは自分が短期集中型の人間だということ。オンとオフをはっきりしないとダメになってしまう性格であることをはっきり自認しました。それまでは自分の考えよりも周囲に影響されていた部分があったのですが、誰に何を言われても自分を信じられるようになりました。引退のときも、ほとんどの人から「現役を続けたほうがいい」と言われるような感じでしたけど、自分の直感を信じて決断をしました。今のところ、自分が下した決断を後悔した日は、一度もないです。

【パリ五輪への挑戦と、引退という決断】

──2022年には６年ぶりに２ブレで自己ベストを更新して2023年の福岡世界水泳には２ブレで代表に入りました。パリ五輪には届きませんでしたが、伸びしろはありましたよね。オリンピック選考会が終わった時の心境、引退を決断した理由を教えてください。

今井 いろんな思いがありましたが、やりきった、もうこれ以上きついことはできないと強く感じていました。同時に、別の世界に行くとしたら、絶好のタイミングだと思っていました。

もちろんオリンピックの選考に落ちた直後の1週間はどん底で、朝も夜も涙が止まりませんでした。オリンピックに行けない現実が受け入れられなくて。でも、時間が経つと本当にやることがなくなり、自分自身と対話する時間が増えると、「これは落ちてよかったのかもしれない」と思えるようになりました。現役をやめたあとのことを考えたら、この機会はめちゃくちゃいいチャンスだなと。私、まだ23歳じゃん、23歳なら何でもできると思って、就活しようと思い、いろいろ調べ始めました。

もし私がパリ五輪に行くことができていたら、仮にメダルが取れなくても、ロス五輪まで続けていたと思うんですよ。でも東京五輪のあとに新しい環境で、すべてを信じてきつい練習をやりきったのにパリ五輪に行けなかった。そんな自分がロス五輪に行けるのか？ と自問し、きっぱり決断することができました。

後編につづく：「人生は掛け算」が後輩に伝えたいセカンドキャリアの心得

●Profile

いまい・るな／2000年8月15日生まれ、岐阜県岐阜市出身。３歳の誕生日から水泳を始める。2012年の小６時に50m、100m、200m平泳ぎ、400m個人メドレーで学童新記録を樹立すると、岐阜西中に入学したばかりの2013年４月に初出場となった日本選手権の200m平泳ぎで３位入賞。一躍注目を集める。その後、順調に成長を続け、2016年に200m個人メドレーでリオデジャネイロ五輪（準決勝進出）、2017年も同種目でブダペスト世界選手権で５位入賞を果たす。その後は東洋大時代も含め長らくオリンピック、世界水泳の日本代表から遠ざかるが、2023年４月の日本選手権200m平泳ぎで自己ベストを更新して優勝を果たし、６年ぶりに世界水泳（福岡）代表となった（本大会は準決勝進出）。同年秋のアジア競技大会では200m平泳ぎで銅メダル獲得した。2024年3月のパリ五輪選考会を最後に引退。2025年4月にTBSテレビに入社し、現在は報道番組『Nスタ』のチーフアシスタントディレクターとして業務に従事している。