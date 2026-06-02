評価が低い人は、能力が低いのではない。「評価につながる行動」を知らないだけだ。たとえば、日曜の夜、なんとなくスマホを見て過ごし、そのまま眠りにつく。そんな経験はないだろうか。一方で、815社・17万人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏によれば、努力に頼らず評価を得る「頭のいい人」は、まったく別の過ごし方をしているという。その習慣の違いが、1週間のスタートと成果を大きく分けていた。では、その習慣とは