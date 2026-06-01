小樽洋菓子舗ルタオのデニッシュ専門店「フロマージュデニッシュ・デニルタオ」が、2026年6月1日から8月2日まで、グランスタ東京 京葉ストリートエリアに期間限定で出店しています。北海道産素材を使用した人気のデニッシュを東京駅で18年4月に北海道小樽のルタオ本店前にオープンし、北海道産の素材にこだわった「フロマージュデニッシュ」を楽しめる店舗「フロマージュデニッシュ・デニルタオ」が、期間限定でJR東京駅のグランス