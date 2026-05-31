２部の5000mと10000mでダブル入賞したエースの小池莉希（４年） photo by Aflo手応えは、確かにあった。関東インカレ（５月21〜24日）で創価大は主力が結果を残し、新体制の成果を示した。エース小池莉希（４年）の躍進に加え、トラック組とロード組に分けた新たな強化方針も機能し始めている。だが、箱根で勝つためには、なお埋めるべき差がある。創価大の現在地と、その先の可能性を追う。【「やっと"大人の小池"を見せられた