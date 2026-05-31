

２部の5000mと10000mでダブル入賞したエースの小池莉希（４年） photo by Aflo





手応えは、確かにあった。関東インカレ（５月21〜24日）で創価大は主力が結果を残し、新体制の成果を示した。エース小池莉希（４年）の躍進に加え、トラック組とロード組に分けた新たな強化方針も機能し始めている。だが、箱根で勝つためには、なお埋めるべき差がある。創価大の現在地と、その先の可能性を追う。

【「やっと"大人の小池"を見せられた」】

「全体としてよく戦えていたと思いますし、チームの成長を感じました」

関東インカレ終了後、創価大の榎木和貴監督はそう語った。満足そうな表情からはチームへの手応えがうかがえる。

２部10000mでは、小池莉希（４年）が27分52秒43で創価大初の27分台をたたき出して日本人トップの４位、スティーブン・ムチーニ（４年）は５位、山口翔輝（３年）は12位。２部1500mでは、いずれもルーキーの田村幸太が４位、内田涼太が６位。さらに２部5000mではムチーニが３位、小池が５位、ルーキーの村上遵世（１年）も13分46秒35の自己ベストで11位と健闘。２部3000m障害ではソロモン・ムトゥク(３年)が優勝した。

榎木監督は、出色のできを見せたエースの小池について、こう語る。

「小池はまさかあんなに行く（27分台）とは思っていなかったです（笑）。いつも前半から前に行くんですけど、今回は"目立ちたいレース"ではなく、"（上位入賞して）得点を稼ぐレース"を川嶋（伸次）総監督から指示されていました。その通りに、冷静なレース運びで余裕を持ちながら後半に勝負して27分台を出しました。5000mも冷静に考えて走り、後半に上げて13分31秒の５位。２本をまとめたのは非常に高く評価できます」

これまでの小池は、レース前半に飛ばしすぎて後半に失速するパターンが多かった。積極果敢な強気の走りが持ち味とはいえ、安定感を欠いていた。ところが、今回は首脳陣の指示を守り、"ニュー小池"のアピールに成功。レース後の本人は"舌好調"だった。

「今日の（10000mの）メンバーと今の自分の実力を冷静に考えた時、日本人トップが妥当だと判断しました。いつもは5000m地点で力を使い果たしてしまうことが多かったのですが、今回は冷静に余裕を持って走れて、やっと"大人の小池"を見せられました（笑）」

４月の日本インカレの10000mでは７位に終わり、１位の山口竣平（早稲田大・３年）にメディアが集まる様子を見て、「勝たないと取材してもらえないですよね」と悔しさを噛みしめていた。今回、10000mに続き、5000mでも大勢のメディアに囲まれ、終始うれしそうにしていた姿が印象的だった。

一方、10000mで12位に終わった山口について、榎木監督は「想定通り」だと言う。

「山口は（４月開催の）関東インカレハーフ（マラソン）から４連戦でしたし、今回は28分30秒ぐらいを想定していました。ほぼその通りのタイム（28分35秒47）で、トラックでもしっかり走れていましたし、安定感が出てきました。夏の北海道マラソンで（来年10月の）MGC（マラソングランドチャンピオンシップ）出場権を得るのが上半期の目標で、ハーフをこなしながら体を強くすることができていると思います」

山口は関東インカレハーフを１時間02分55秒で優勝。その後、ぎふ清流ハーフ（４月26日）で１時間00分46秒の自己ベストで６位、さらに仙台国際ハーフ（５月10日）で３位とロードで強さを発揮している。今回の10000mは12位ながら、山口自身はあくまでマラソンを走るための通過点ととらえていた。

「目標は優勝でしたが、ペースが上がった時についていくことができず、力不足を感じた部分もありました。でも、連戦の疲労もなく、序盤から積極的なレースができました。タイムもセカンドベスト。自分にとっては内容のいいレースでした。夏のマラソンにもつながるレースだったと思います」

マラソンのための脚作り、体作りが順調にできているのだろう。表情も明るく、好調ぶりがうかがえた。

【箱根の目標は、学内区間記録を合計したタイムの更新】

主力が結果を出し、今季のチームは順調に来ているように見える。ただ、榎木監督は、「主力はよいですが......」と前置きして、こう語る。

「主力に続く中間層、特に２、３年ですね。ここがしっかり上がってこないといけないですし、ハーフで山口クラスの走りができる選手が３人くらい出てきてくれないと、箱根では戦えないと思っています」

榎木監督の言葉通り、主力以外に目を向けると少々不安が残る。

「２、３年生はこのままではいけないという危機感を持っているでしょう。（箱根で走る距離に近い）ハーフはまだ１年生が経験していない領域なので、そこで優位に立とうという話を２年生以上には言っていて、その部分では力を多少は見せてくれているのですが、レベル的にはまだまだかなと思います」

主力を支える中間層は、創価大にとって長年の課題だ。昨季は「神６（シックス）」こと出雲駅伝で３位を達成したメンバー６人以外がもうひとつ伸びてこなかった。今季に関しても、エースの小池は「チーム全体を考えると、まだ力が足りない」と言う。

「（5000m）13分台の１年生が６名入ってきて、下級生が下からグッと押し上げてくれるようなチームになっていくと思いますが、その反面、上級生がもっと元気を出していかないと、青山学院大や國學院大、駒澤大、早稲田大、中央大にはかなわないと思います。

（それと同時に）大きな舞台で自分が勝たないと『創価大、強いな』って言ってくれないでしょうし、メディアの取材もほかに行ってしまう。僕を含めて上級生は出たレースではしっかり勝っていかないといけない」

そう小池は危機感を口にするが、榎木監督はそこまで悲観していない。

「ここまでチームとしてはすごくいい練習ができています。これから伸びてくる選手も多くいると思いますので、夏からが勝負ですね」

榎木監督が言う「いい練習」とは、創価大の新たな取り組みのことだ。従来はレベル別に３チームに分かれ、それぞれ担当のコーチがついて練習を行なっていた。だが、今季は13分台の１年生が６名入ったことを受け、トラックの5000mで13分40秒を目指す川嶋伸次総監督グループと、毎月コンスタントにハーフを走るロード組の榎木監督グループのふたつに分けたのだ。

川嶋総監督グループには、すでに13分40秒をクリアしている小池のほか、織橋巧（４年）、齊藤大空（４年）、ルーキーの村上ら13分台の選手のほとんどが属している。一方の榎木監督グループには、山口、衣川勇太（２年）、榎木凜太朗（３年）ら約20名がいる。そのほかに山専門と育成の15名ほどを久保田満ヘッドコーチと築舘陽介コーチが指導している。

「高速化する箱根駅伝に対応するには、5000mは13分40秒台、10000mは28分30秒台の選手を揃える必要があります。トラック組は夏までに40秒台を出すことに重点を置き、絶対的なスピードを上げることに取り組んでいます。ロード組はハーフで１時間02分台を安定して出し、（勝負）レースで１時間00〜01分台を出せる力をつけることを目標にしています。それぞれが得意なところでしっかりと力をつけ、それを秋の駅伝シーズンに結集して戦えるチームにしていきたいと思っています」

今季の創価大の目標は、例年と少し異なる。昨年は青学大、駒大、國學院大、早大、中大の「５強」に割って入るトップ３を掲げていたが、今季は矢印を他校ではなく、自分たちに向けた。

「三大駅伝は、今まで３位以内という順位を目標にしてきたのですが、今季の箱根駅伝については、過去に創価大のOBが出してきた（学内）区間記録の合計タイムである10時間42分02秒を超えることを目標にしています。それでも前回大会（優勝した青学大は10時間37分34秒）に当てはめると３位相当なので、優勝はまだ遠いのですが、まずは身近なところをクリアしていこうということで、10区間の学内記録をすべて上回っていく。そうして、青学大に少しでも迫れるようにしていきたいですね」

創価大は、一昨年に卒業した吉田響（現サンベルクス）の代から、選手の意識のベクトルが大きく変わった。

上位校に負けたくないという気持ちに火がつき、そこそこ戦えることに満足せず、より上を目指すようになった。榎木監督もチームの発信力を高め、成長できる環境をつねに考えてきた。とはいえ、生半可な覚悟では歴代の学内区間記録を更新することも、その先にある高みにも届かない。果たして今季、史上最強のチームを作り上げることができるか。

創価大は野心をたぎらせている。