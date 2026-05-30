2027年度の高知県の公立学校教員採用試験の応募者数は1128人で、昨年度より248人減少しています。５月30日に高知と大阪、合わせて３つの会場で1次試験がおこなわれ、このうち高知市の高知小津高校でも、受験者たちが緊張した面持ちで「専門教養」や「教職・一般教養」の筆記試験に臨んでいました。県教育委員会では人材の確保を目的に昨年度から大学3回生を対象とした特別選考も実施していて、早期名簿登載型と事前認定型の2つに合