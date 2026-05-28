「ブルージェイズ２−１マーリンズ」（２７日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が「５番・三塁」で出場。同点の六回に１９試合ぶりの本塁打となる決勝１１号ソロを放って、チームの連勝に貢献した。

同点の六回、先頭で救援左腕が１ボールから投じた２球目、外角高めのチェンジップを右中間席へたたき込む。生還後はベンチ前でゲレロＪｒからブルージャケットを着せられ、お辞儀をして笑顔を見せた。

５日のレイズ戦以来の一発。岡本は試合後にはチームメイトから手荒い祝福を受けた。

グラウンド上で地元局のヒーローインタビューを受け、「すごく久々に打ててうれしかったです」「次も勝てるように頑張りたいなと思います」などと話していた。

するとその最中に、ベンチからゲレロＪｒとストローが、スポーツドリンクが入った２つのウォータークーラーを持って登場。岡本は背後から２人に赤いドリンクを背中へ一気にかけられると、帽子を取ってビックリ。スタンドからは大歓声が沸いた。

さらにストローが２つめのウォータークーラーで岡本へスポーツドリンクをかけると、横に立っていた白い衣装のインタビュアーにもかかってしまう。再びスタンドから「あ〜」と大歓声が沸くと、ゲレロが指差して驚く。すると、ストローがインタビュアーをハグして謝罪するシーンもあった。試合後に岡本も笑い、周囲が和んだシーンだった。