腰の負担を軽減するサンワダイレクトの後付けランバーサポートが、Amazonで10%OFFのセール中となっている。5月20日（水）現在、参考価格が3,480円のところ、3,130円で購入可能だ。 撮影地への運転や静止画・動画の編集など、長時間椅子に座る人にオススメしたいのがチェア用のランバーサポート。背中を支えることで姿勢を整え、腰への負担軽減が期待できる。固定はベルト式なのでPCチェアだけで