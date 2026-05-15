α7R VI。装着レンズはFE 24-70mm F2.8 GM II ソニーが5月13日（水）に発表し、6月5日（金）に発売するフルサイズミラーレスカメラ「α7R VI」および交換レンズ「FE 100-400mm F4.5 GM OSS」の実機をチェックしてきた。いずれも5月15日から銀座、札幌、名古屋、大阪、福岡天神のソニーストアで発売前先行体験・展示を行う。 左からα7R VI、α7R V（2022年発売） 右手側上面にボタンイルミネӦ