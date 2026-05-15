DJIは、5月8日に登場を予告したハンドヘルドジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」のプレミアイベントをフランス・カンヌで5月14日（金）に開催した。発売日や価格についてのアナウンスはまだない。 日常の記録やVlog向けのイメージが強い「Osmo Pocket」シリーズだが、カンヌ国際映画祭2026（5月12日～5月23日）に合わせたイベントを行うことで、新製品「Osmo Pocket 4P」がシネマレベルの撮影性能を持つことを