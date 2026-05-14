使用例 株式会社ワイドトレードは、Leofotoブランドの自由雲台用アクセサリーとして、シリコングリップ「LSG-36」を5月22日（金）に発売する。価格は2,112円。 同ブランドの自由雲台「LH-36」シリーズのノブに取り付けて使用するオプションアイテム。 ノブにシリコングリップを装着することで、気温による熱さや冷たさの影響を受けにくくなるという。 また、シリコン素材によるグリップ力の向上