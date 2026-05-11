味の素社の中村茂雄社長は5月7日、2026年2月以降の中東情勢緊迫化により、「2027年3月期業績予想に対し、調達面・コスト面で影響が出る可能性があり、機動的な対応を講じ業績への影響を最小限に抑制してゆく」との考えを示した。原油価格が1バレル110?、為替が1ドル158円程度の水準で推移することを前提に、現時点での影響は事業利益300億円規模を想定する。「調達面のリスクに対しては、ナフサなどの供給逼迫による包材調達