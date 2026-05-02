アース製薬は、年齢に応じた口内対策『お口年齢ケア』を提唱しています。このほど、「お口年齢ケア」の重要性を認識してもらうきっかけとして、「お口の炎症老化」の調査を実施しました。■年齢に合わせた「お口年齢ケア」をスタート！春は環境の変化で生活リズムが乱れやすくなるとともに、紫外線も徐々に強くなる時期であり、ケアが追い付かずに現れる肌不調は「炎症老化」（※1）のサインのひとつと言われます。この「炎症老化