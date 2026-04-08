¥È¥è¥¿ ¥¿¥ó¥É¥é¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡Á´Ä¹5.93m¡ª ¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥«¤¤¡ª¡ª¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯
¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥¿¥ó¥É¥é¤òÆüËÜ¤ØÆ³Æþ¡ª
¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÂÐºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¿¥ó¥É¥é¡×¤òÍ¢Æþ¤·ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åìµþ¤òÄÌ¤¸¤Æ2026Ç¯4·î2Æü¤«¤éÈ¯Çä¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢º£²Æ°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿··¿¥È¥è¥¿ ¥¿¥ó¥É¥é¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç´è¾æ¤Ê¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£Í¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¡¢¿®ÍêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤À¡£
Á´Ä¹5.93m¡ª °µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥¿¥ó¥É¥é
¤Þ¤º¡¢¿··¿¥¿¥ó¥É¥é¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡£ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÆÍ¾¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢Ãó¼Ö¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹5,930mm¡ßÁ´Éý2,030mm¡ßÁ´¹â1,980mm¤ÈµðÂç¤À¡£
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤À¤È¶¹¤¤Æ»¤Ð¤«¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¹ñÆâ¥â¥Ç¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¿¥¤¤ÇÀ¸»º¤µ¤ìÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤¬¡¢¥¿¥ó¥É¥é¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹Z¥°¥ì¡¼¥É¤È¥¿¥ó¥É¥é¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢
¡¦¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹5,340¡ßÁ´Éý1,855¡ßÁ´¹â1,800mm
¡¦¥¿¥ó¥É¥é¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹5,930mm¡ßÁ´Éý2,030mm¡ßÁ´¹â1,980mm
¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥¿¥ó¥É¥é¤Ï¤µ¤é¤Ë¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢º¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¾è¤ê¼ê¤òÁª¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊV6 3.5L¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥ÜÅëºÜ
¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬ÅëºÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤À¤È¡¢¤â¤Ï¤ä²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ëV6 3.5L¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï394㎰¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï649Nm¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2600Ô¤È¤¤¤¦½Å¤¤¼Ö½Å¤â¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â10Â®AT¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¡£
Ç³ÈñÀÇ½¤ÏÈó¸øÉ½¡£¥¢¥á¥ê¥«»ÅÍÍ¤À¤È19mpg¡ÊÊ£¹ç¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬Ìó8Ò/L¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®Éõº¿¤¬Â³¤¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê»É·ãÅª¤ÊÇ³ÈñÃÍ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¤Î¤è¤¦¤ÊÁõÈ÷¤òÅëºÜ
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥¿¥ó¥É¥é¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡Ö1794 Edition¡×¤Î¤ß¡£¤³¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¾åµé»ÅÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹ë²ÚÁõÈ÷¤Ç¡¢14¥¤¥ó¥Á¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢12.3¥¤¥ó¥ÁTFT¥«¥é¡¼¥á¡¼¥¿¡¼¡¢ÅÅÆ°¥Á¥ë¥È&¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡õ¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ËÜ³×¥·¡¼¥È¡¢¼«Æ°³«ÊÄ²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUVÅª¤ÊÁõÈ÷¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤³¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥¿¥ó¥É¥é¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤¬¤¢¤ë¥Æ¥¥µ¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤Åª¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¥ì¥¶¡¼¤ä¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¥µ¥¹É÷¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ©Ìó¤Ê¤É¾è¤ê¼ê¤òÁª¤Ö¥¿¥ó¥É¥é
¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥É¥é¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢1,200Ëü±ß¤È¤«¤Ê¤ê¹â²Á¡£¤³¤Á¤é¤â¾è¤ê¼ê¤òÁª¤Ö²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¥É¥é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤µ¡Ç½¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬±Ñ¸ìÉ½µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÀÇ½¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ö³°Áû²»¡¦ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Ê¤É¤¬ÆüËÜ¤Î´ð½à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥È¥è¥¿ ¥¿¥ó¥É¥é¿·¼Ö²Á³Ê
¡¦¥¿¥ó¥É¥é 1794 Edition¡¡¡¡12,000,000±ß
¥È¥è¥¿ ¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¿·¼Ö¾ðÊó
¥È¥è¥¿ RAV4¿·¼Ö¾ðÊó°ìÍ÷
¿··¿¥Þ¥Ä¥ÀCX-5¿·¼Ö¾ðÊó
¥Þ¥Ä¥ÀCX-80 vs Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ëÅ°ÄìÈæ³Ó
Æü»º¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë vs ¥È¥è¥¿ ¥Ï¥ê¥¢¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅ°ÄìÈæ³Ó
¥Æ¥¹¥é ¥â¥Ç¥ëY»î¾èµ
¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È»î¾èµ
»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV»î¾èµ
¥È¥è¥¿ ¥¿¥ó¥É¥é¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯
ÂåÉ½¥°¥ì¡¼¥É¡¡¥¿¥ó¥É¥é 1794 Edition¡Ê4WD¡Ë
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹5930¡ßÁ´Éý2030¡ßÁ´¹â1980mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§3700mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2600Ô
¶îÆ°Êý¼°¡§¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¼°4WD
¾è¼ÖÄê°÷¡§5Ì¾
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¡§-
ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¡§400Ô
¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼°¡§V35A·¿¡¡V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü
ÇÓµ¤ÎÌ¡§3445Õ
¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ¡§394PS¡Ê290kW¡Ë/5200rpm
¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§649N¡¦m¡Ê66.1kgf¡¦m¡Ë/2400-3600rpm
WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§-
Æ°ÎÏÍÑ¼çÅÅÃÓ¼ïÎà¡§-
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÁ°¡¿¸å¡§¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó/¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥ºÁ°¸å¡§265/60R20