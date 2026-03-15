声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催され、富山敬・高橋和枝賞は神尾晋一郎、佐久間レイが受賞した。【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子佐久間はアニメ『それいけ！アンパンマン』で長年バタコさん役を担当している。スピーチでは冒頭「『アンパンマン』に顔を投げ続けて37年経ちました」と笑わせた。続けて「芸能の仕事は