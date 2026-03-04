昨年末にホストデビューした元俳優の前山剛久（35）が、ホストプロデューサーの黒崎店長が運営するYouTubeチャンネル「TV黒崎【公式】」に出演。そこで語った“本音”が、ネット上で波紋を広げている。前山といえば、元恋人・神田沙也加さん（享年35）が2021年12月に急逝した直後、前山が神田さんを罵倒する音声データの存在が一部週刊誌で報じられ、批判が殺到。活動休止や事務所退所を経て、事実上の芸能界引退状態となっていた