「国会の花形」と言われる予算委員会が27日、衆院で始まった。 この予算委をめぐっては、衆院解散により予算の年度内成立が難しくなっている状況を受け、官邸側が予算委の審議時間を削るよう自民側に求めたことで、党内外で困惑の声が広がっていた。 衆院予算委員会の審議時間は例年70～80時間ほどが目安だが、高市早苗首相側は与党の審議時間を削ることを指示。土日や平日夜の時間を使ってでも年度内成立を目指す案も提示