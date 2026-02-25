Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¤È¡Ö²È·×¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤ó¤À²æ¤¬²È¤ä¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½¤Á¶Èñ¤ä°Ý»ýÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿Í½´ü¤»¤Ì»Ù½Ð¤¬Ï·¸å»ñ¶â¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î·èÃÇ¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÛ40Ç¯¤ÎÃÄÃÏ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÏ·¸åÉÔ°Â¤Î²ò¾ÃË¡¡×ÃÛ40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¸ø±Ä½»Âð¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¾¼Íº¤µ¤ó¡Ê74ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê71ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£¼¼