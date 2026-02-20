「ドキドキしたい」ときの映画【3選】さまざまな分野で活躍している「趣味は映画鑑賞」な人たちから、お気に入りの作品を聞き込み調査。Netflix、Hulu、Amazon Prime Video、U-NEXTといったオンライン動画配信サービスを使って、おウチで簡単＆手軽に見られる名作をご紹介。『アバウト・タイム愛おしい時間について』（2013）恋する二人からあふれ出る多幸感タイムトラベルの能力を持つ家系に生まれた青年が、過去に戻って、想いを