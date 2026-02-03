「新機動戦記ガンダムＷ」ウィンタービジュアル（C）創通・サンライズ 『新機動戦記ガンダムＷ』30周年を記念して、新規描き下ろし「ウィンタービジュアル」が3日、公開された。【写真】『新機動戦記ガンダムＷ』LINEスタンプ第2弾『新機動戦記ガンダムＷ』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として、1995年4月7日にTV放送が始まり、2025年に30周年を迎えた。「ウィンタービ