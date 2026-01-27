ムダ毛ケアは、もはや特別な美容ではなく、日常に寄り添う“身だしなみ”のひとつ。とはいえ、いざ脱毛を始めようと思っても、「脱毛機ってどう違うの？」「自分の肌にはどれが合うの？」と、疑問を感じたことはありませんか？実は脱毛機にはいくつもの種類があり、肌質や毛質によって“選ぶべき機械”は異なります。そこで今回は、全国に28院を展開する美容皮膚科「リゼクリニック（男性はメンズリゼ）」の美容皮膚科医・赤岩優妃