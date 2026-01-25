【ヌーク（グリーンランド）＝横堀裕也】デンマーク自治領グリーンランドの主要都市ヌークで２４日夜、大規模な停電が起きた。地元電力会社が「事故によるもの」と発表し、原因の詳細を明かさなかったため、ＳＮＳ上では「米軍が攻撃してくるかもしれない」などと様々な臆測が飛び交った。実際は、強風が原因だったとされている。停電は２５日朝までに復旧した。ＳＮＳには、米軍が夜間にベネズエラを急襲したことを念頭に、米