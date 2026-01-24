農林水産省が23日、公式Xを更新。切断面が青くなっている大根の写真を添え、“食べても問題なし”と呼びかけた。【写真】「捨てないで！」実際に投稿された“切り口が青い大根”の写真投稿では「農林水産省からのお願い」と書き出し、「捨てないで！捨てないで！捨てないで！」「大根を切った時に青くなっているものが稀にあります。こちらは大根の生理障害です」「食べても問題ありません！気になる方は煮込み料理や鍋料理で