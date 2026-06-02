5月27日、埼玉県秩父市と秩父鉄道は秩父市内で2000年代まで運営していた「三峰ロープウェー」が復活できるかどうか協議すると発表した。 三峰ロープウェーは、標高1100メートルにある三峰山中の神社「三峯神社」の参拝客および登山客を運ぶ目的で1939年（昭和14年）に開業した。だが、その後老朽化および利用客減少の影響もあり、2007年（平成19年）に廃止。ロープウェー設備も撤去さ