JavaScriptライブラリのjQueryの約10年ぶりのメジャーバージョンアップとなる「jQuery 4.0.0」の安定版がリリースされました。このjQuery 4.0.0でついにIE10以前のサポートが終了となりました。jQuery 4.0.0 | Official jQuery Bloghttps://blog.jquery.com/2026/01/17/jquery-4-0-0/jQuery 4.0はベータ版が2024年2月に公開されており、今回リリースされたのは長い開発サイクルと複数のプレリリースを経た安定版。2006年1月14日にj