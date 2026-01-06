10年前の2016年。手倉森誠監督が率いる若きジャパンは、カタールで行なわれたU-23アジアカップに出場。上位３チームにリオ五輪へのチケットが与えられる大会で、日本は見事、優勝を果たした。腕章を巻く遠藤航、浅野拓磨、植田直通ら錚々たるメンバーを擁した当時のチームで、10番を背負っていたのが中島翔哉だ。AFC（アジアサッカー連盟）のアジアカップ公式アカウントが１月５日、「2016で中島翔哉が魅せた圧巻の２発！」と