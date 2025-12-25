バンコク共同】東京・湯島のマッサージ店でタイ人の12歳の少女が違法に働かされた事件で、タイ警察は人身取引などの疑いで少女の母親を逮捕した。24日発表した。母親は「罪になるとは知らなかった」と容疑を否認。日本に少女を置き去りにしたことは認めたという。母親は台湾で売春に関わった疑いで拘束され、23日にタイに移送されて警察が拘束していた。タイ警察によると、母親は6月25日に少女と日本を訪れ、マッサージ店に