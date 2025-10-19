童話「シンデレラ」をモチーフに、醜い義姉妹の一人を主人公にした北欧ゴシック・ボディホラー『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』（英題：The Ugly Stepsister）が2026年１月1６日（金）より日本公開されることが決定した。王子様の舞踏会で妃に選ばれるため、想像を絶する身体改造を施される主人公を描く本作。監督・脚本は、デヴィッド・クローネンバーグ作品に強い影響を受けたというエミリア・ブリックフェルト。