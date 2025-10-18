悩める若い女性らの相談相手として、あるいは、日本ならではの体験を求める訪日外国人旅行者の関心の的としてスナックのママが脚光を浴びている。こうしたナイトカルチャーの新常識に着目して、三幸製菓が9月29日に新発売したのがミックス米菓の「ママのイチオシ」。スーパーやドラッグストアなどの小売店で販売されており、将来は次世代とスナック文化をつなぐ商品として全国に10万軒あるとされるスナックの開拓を視野に入れ