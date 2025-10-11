MLBは日本時間10日、パドレスのホセ・イグレシアス選手とザンダー・ボガーツ選手に処分を科したと発表しました。日本時間3日に行われたカブスとパドレスのワイルドカードシリーズ第3戦の試合後、審判団がグラウンドを離れるところでしたが、パドレスの2選手が球審に対して不適切な言動を行っていたとMLBが発表。イグレシアス選手に対しては1試合の出場停止及び非公表の罰金処分を、ボガーツ選手には非公表の罰金処分を科したことが