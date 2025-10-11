10月4日に放送された『オールスター後夜祭'25秋』（TBS系）で俳優・広末涼子（45才）が起こした交通事故をクイズの題材にしたことで、広末の所属事務所が抗議、それに対してTBSが謝罪する騒動に発展した。コラムニストの石原壮一郎氏はこの一連の騒動を「お互いに得した大人の手打ち」とみる。その理由について石原氏が解説する。【写真】事故直後、フロントがグシャグシャになった広末の黒い車。他、28年前のデビュー当時の広末