近年はスマートフォンなどから簡単にオンラインの性的コンテンツにアクセス可能であるため、若い女性は以前よりも早い時期から、頻繁にポルノに接するようになりました。新たな研究では、ポルノに対して肯定的な態度を持っている若い女性は、性的な満足度や自身のセクシュアリティについての安心感が高いという傾向が明らかになっています。Full article: Attitudes Towards Pornography and Sexual Well-Being Among Young Women