何事もはじめが肝心、とよく言われるが、不祥事発覚後に初期対応を誤ると、非難の声が増幅される。静岡県の伊東市長や沖縄県の南城市長、岸和田市の元市長など真摯な姿勢もなく自ら招いた問題と向き合っていないと思われるとSNSでの糾弾が止まない。人々の生活と社会の変化を記録する作家の日野百草氏が、市長のラブホ会議問題で全国的な関心を集めている前橋市民たちに聞いた。【写真】ホテルでの「会議」を終えて出てきた小川